Мэрия Саратова намерена приступить к работе по строительству новой развязки на Стрелке. Об этом сегодня говорили на заседании рабочей группы, в котором приняли участие первый заместитель главы администрации Сергей Грачев, сотрудники профильных комитетов администрации города, муниципальных учреждений и представители подрядных организаций.

На совещании было принято решение о сносе насосной станции силами ООО «КВС». Также говорили о необходимости проработать вопрос очередности выноса коммуникаций, проверке границы проектирования по транспортной развязке, предоставлении проектному институту информации о переносимой модульной котельной, а также о формировании предложений по работе с недействующими коммуникациями.

Сергей Грачев поручил до конца февраля 2021 года рассмотреть на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения схему организации движения транспорта на время реализации проекта «Стрелка», а также само проектное решение.

Кроме того, первый заместитель главы администрации Саратова поручил до 30 января 2021 года выполнить работы по визуализации благоустройства территории проспекта 50 лет Октября в границах проектирования.