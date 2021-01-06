Мэрия Саратова ограничит движение автотранспорта в рождественскую ночь, сообщает официальный телеграм-канал администрации.

С 20:00 6 января 6:00 7 января 2021 года временное ограничение остановки, стоянки и движения транспортных средств будет действовать по Московской от Чернышевского до Лермонтова; Лермонтова на от Московской до Челюскинцев; Музейная площадь от Московской до Челюскинцев; Максима Горького от Большой Горной до Зарубина; Сибмирская от Зарубина до Большой Горной; Большая Горная от ул. Максима Горького до Симбирской; Зарубина от ул. Максима Горького до Симбирской; Веселая от ул. Большой Горной до Соколовой.

Исключение будет сделано для автомобилей специальных и коммунальных служб.