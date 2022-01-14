Утром 14 января в Саратове наблюдаются дорожные пробки.

Как сообщает сервис «Яндекс.Пробки», заторы в областном центре достигли 8 баллов.

Наиболее затрудненное движение наблюдается из поселка Солнечный.

Как уточнили в мэрии Саратова, заторы по маршруту следования транспорта произошли из-за 3-х ДТП на следующих участках:

⁃ на пересечении ул. Антонова и у Бардина, из-за чего автобус 53 изменил схему движения: объезжает по ул. Чехова с выездом на ул. Лебедева-Кумача,

⁃ на пересечении ул. Тархова и ул. Перспективная;

⁃ на пересечении ул. Черниговская и 1-го проезда Танкистов.

В комментариях пользователи сообщают:

— Если бы 1-й проезд Танкистов чистили нормально и снег вывозили, то свободней было бы. Каждую зиму из 6 полос 2 крайние для хранения снега. А потом про затруднения движения пишите.