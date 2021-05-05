Домой Рубрики Новости Саратова Движение в центре Саратова будет перекрыто перед 9 мая РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Движение в центре Саратова будет перекрыто перед 9 мая По Новости Саратова - 05.05.2021 119 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В преддверии Дня Победы в центре Саратова, с 6 по 8 мая, будет запрещена парковка и проезд по ряду дорог в городе. Об этом сообщили в мэрии. Полный список адресов можно посмотреть здесь, а тут — схему объезда. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Дорожную развязку в обход станции Сенной под Саратовом планируют сдать в августе Володин поручил Панкову заявить в прокуратуру на главу Вольского района за беспорядок Володин указал чиновникам на необходимость сделать освещение и туалет в сквере под Саратовом ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Дорожную развязку в обход станции Сенной под Саратовом планируют сдать в... Новости Саратова - 05.05.2021 0 Председатель ГД Вячеслав Володин осмотрел часть строящейся масштабной развязки в Вольском районе в обход станции Сенной и призвал ускориться, чтобы объект был сдан в... Володин поручил Панкову заявить в прокуратуру на главу Вольского района за... 05.05.2021 Володин указал чиновникам на необходимость сделать освещение и туалет в сквере... 05.05.2021 В Саратове обсудили помощь детям с ограниченными возможностями 05.05.2021 Вячеслав Володин будет работать в Саратовской области 05.05.2021