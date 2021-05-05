В преддверии Дня Победы в центре Саратова, с 6 по 8 мая, будет запрещена парковка и проезд по ряду дорог в городе. Об этом сообщили в мэрии.

Полный список адресов можно посмотреть здесь, а тут — схему объезда.

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