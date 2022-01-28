Парни из Балакова в возрасте 15 и 19 лет получили сроки за грабежи. Старший предложил младшему заниматься этим.



Ночью на улице Редкова они встретили 39-летнего мужчину, который шел домой из гостей. Старший повалил его на снег, а младший бил кулаками по лицу. У него забрали телефрн марки Xiaomi.

6 марта около 10:00 на Набережной Леонова старший парень сорвал с плеча 47-летней женщины, ожидавшей автобус на остановке сумочку. Вытащил телефон «Honor» стоимостью 2954 рубля и 6000 рублей наличными.

Старший получил 1,7 лет условно, младший год.