Во вторник, 24 августа, два брата, пойманные на нарушениях в Саратовской области пытались дать взятку сотруднику автодорожного надзора, сообщает пресс-служба следственного комитета.

На трассе Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград остановили грузовой автомобиль, в действиях водителя усматривался ряд административных правонарушений в сфере грузовых перевозок.

Чтобы уйти от ответственности братья предложили сотруднику Ространснадзора взятку 12 тысяч рублей. Сотрудники УФСБ пресекли незаконные действия. Возбуждено уголовное дело.