Сегодняшней ночью на 109 километре трассы Р-228 произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД.

В Хвалынском районе на границе с Ульяновской областью столкнулась фура MAN под управлением 39-летнего мужчины и внедорожник Volkswagen Tiguan, за рулем которого был 49-летний гражданин.

49-летний шофер легковушки пошел на обгон, но потерял управление и влетел в фуру. Машины загорелись и съехали в кювет.

Водитель и пассажир немецкого авто сгорели заживо. Личность человека, который находился в салоне, устанавливается.

Обстоятельства случившегося выясняются.