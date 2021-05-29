Сегодняшней ночью на 109 километре трассы Р-228 произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД.
В Хвалынском районе на границе с Ульяновской областью столкнулась фура MAN под управлением 39-летнего мужчины и внедорожник Volkswagen Tiguan, за рулем которого был 49-летний гражданин.
49-летний шофер легковушки пошел на обгон, но потерял управление и влетел в фуру. Машины загорелись и съехали в кювет.
Водитель и пассажир немецкого авто сгорели заживо. Личность человека, который находился в салоне, устанавливается.
Обстоятельства случившегося выясняются.