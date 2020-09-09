Вчера, 8 сентября, в 21:05 напротив дома №3 на проспекте 50 лет Октября 25-летний водитель Hyundai Accent устроил массовое ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД.

Парень влетел в Lada Largus под управлением 24-летнего мужчины, от удара лекговушка влетела в Nissan Qashqai с 32-летним шофером за рулем, а та в Lada Granta, которую вел 33-летний мужчина.

«Лада» столкнулась с Chery под управлением 29-летнего гражданина.

В результате аварии водитель «Ларгуса» и 28-летняя женщина из салона его авто госпитализированы.