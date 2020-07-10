Вчера, 9 июля, в 18:15 на 380-м километре трассы, ведущей из Самары в Волгоград Энгельсского района произошло ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД.

По предварительным данным, 44-летний водитель ВАЗ-21102 на большой скорости влетел в Kia Rio, за рулем которого был 32-летний мужчина. Иномарка влетела в грузовик марки ГАЗ-2818000001042 под управлением 34-летнего шофера, который ехал навстречу. Два последних автомобиля улетели в кювет.

В результате аварии водителя ВАЗа и 52-летнего пассажира его авто госпитализировали.