Сегодня, 31 октября, около 12:30 у дома №102 на Колхозной улице в Марксе столкнулись Volkswagen Polo, Genesis G70, ВАЗ-21074. Об этом сообщили в областном УГИБДД.

В результате ДТП пострадали двое взрослых, их госпитализировали.

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