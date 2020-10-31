Домой Рубрики Новости Саратова Двое человек пострадали в массовом столкновении легковушек в Марксе РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Двое человек пострадали в массовом столкновении легковушек в Марксе По Новости Саратова - 31.10.2020 119 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 31 октября, около 12:30 у дома №102 на Колхозной улице в Марксе столкнулись Volkswagen Polo, Genesis G70, ВАЗ-21074. Об этом сообщили в областном УГИБДД. В результате ДТП пострадали двое взрослых, их госпитализировали. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Данила Семериков выиграл чемпионат России Еще 270 коек для коронавирусных больных откроют в Саратовской области Саратовский “Протон” уступил московскому “Динамо” ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Данила Семериков выиграл чемпионат России Новости Саратова - 31.10.2020 0 Сегодня, 31 октября, саратовский конькобежец Данила Семериков выиграл чемпионат России. Он стал лучшим в масс-старте. Отметим, что за пройденную дистанцию в пять километров на состязании спортсмен... Еще 270 коек для коронавирусных больных откроют в Саратовской области 31.10.2020 Саратовский “Протон” уступил московскому “Динамо” 31.10.2020 На оснащение саратовских ковидных лабораторий выделят 15,7 млн рублей 31.10.2020 Пассажирку Hyundai госпитализировали после ДТП с двумя легковушками в Саратове 31.10.2020