Вчера, 19 мая, в 00:04 на трассе, соединяющей Вязовку и Сокур произошло ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД.

36-летний водитель «Нивы» потерял управление и опрокинулся в кювет. Шофера и 25-летнего пассажира авто госпитализировали.