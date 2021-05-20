Домой Рубрики Новости Саратова Двое человек пострадали в опрокинувшейся «Ниве» под Саратовом РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Двое человек пострадали в опрокинувшейся «Ниве» под Саратовом По Новости Саратова - 20.05.2021 71 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Вчера, 19 мая, в 00:04 на трассе, соединяющей Вязовку и Сокур произошло ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД. 36-летний водитель «Нивы» потерял управление и опрокинулся в кювет. Шофера и 25-летнего пассажира авто госпитализировали. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В Саратовской области задержали экстремистов «Таблиги Джамаат» Сотрудников детских лагерей в Саратовской области обяжут сдавать тест на коронавирус С проспекта Кирова убирают вывеску «Шубы» ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В Саратовской области задержали экстремистов «Таблиги Джамаат» Новости Саратова - 20.05.2021 0 В Саратовской области задержали лиц, которые состояли в незаконной религиозной организации «Таблиги Джамаат» и вовлекали туда других людей. Об этом сообщили в следственном управлении... Сотрудников детских лагерей в Саратовской области обяжут сдавать тест на коронавирус 20.05.2021 С проспекта Кирова убирают вывеску «Шубы» 20.05.2021 Саратовских школьников научили правильно жениться 20.05.2021 Стрелюхин объявил конкурс стрит-артов для стадиона «Химик» 20.05.2021