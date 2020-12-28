Вчера, 27 декабря, примерно в 18:55 в селе Радищево Новобурасского района столкнулись ВАЗ-2112 под управлением 34-летнего мужчины и Lada Priora, за рулем которой был 20-летний парень.

В результате столкновения младший из шоферов и 32-летняя пассажирка из этого авто от полученных травм скончались на месте аварии.

Водитель Lada Priora и 43-летнюю женщину из салона его авто госпитализировали с травмами. Также пострадала десятилетняя девочка из “двенадцатой”, ее отвезли в больницу.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

