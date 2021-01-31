Вчера, 30 января, в 19:45 на 657 километре трассы Р-22 в Лысогорском районе произошло ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД.

По предварительным данным 50-летний водитель Huyndai Solaris пошел на обгон и влетел в Renault под управлением 26-летнего мужчины.

В результате столкновения 31-летняя пассажирка первого из автомобилей скончалась на месте до приезда “скорой помощи”.

Шофера этого авто госпитализировали с травмами.

Еще один пассажир, 54-летний мужчина, от полученных травм скончался в больнице.

