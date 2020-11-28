В Красноармейском и Вольском районах Саратовской области за неделю утонули двое человек. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Жителей области призывают не выходить на лед, сейчас он может быть очень тонким.

Оказавшихся в такой ситуации граждан лучше усаживать в места, защищенные от ветра, при возможности переодевать в сухое и кутать в одеяло.

Нужно напоить человека горячим чаем или кофе, алкоголь лучше не давать. Полезнее будет приложить грелку, бутылку или флягу с горячей водой, камни, разогретые в костре и завернутые в ткань к боковым поверхностям грудной клетки, к голове, к паховой области, под мышки.