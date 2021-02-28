Сегодня, 28 февраля, в Вольске двое детей в возрасте 6 и 11 лет провалились в полынью в Волге. Об этом сообщили в обласпасе.

Несовершеннолетние утонули.

На месте работают спасатели и водолазы, идет поиск погибших.

—Из-за перепадов температур лед на водоемах Саратовской области становится хрупким. Обращаемся к родителям с просьбой провести с детьми профилактические беседы и исключить их прогулки в непосредственной близости водоемов, — обратился к жителям региона начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин.