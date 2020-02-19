Двое ершовцев осуждены за ряд преступлений, сообщает прокуратура.

В октябре прошлого года 22-летний Михаил нарвал в гаражах коноплю, положил в пакет и оставил у себя. В тот же день его остановили полицейские на улице Федина, которые изъяли у него наркотик массой 116 граммов.

Второе преступление мужчина совершил в конце месяца. Будучи пьяными он со своим другом Владимиром с помощью металлической трубы сорвали замок с летней кухни одного из домов на Новоершовской, и похитили оттуда одежду и посуду на общую сумму шесть тысяч рублей.

После этого подельник решил поджечь летнюю кухню. Он зажег кусок ткани и бросил в помещение, которое с итоге сгорело. Таким образом собственнику причинен ущерб на 54 тысячи рублей.

В настоящее время суд приговорил Михаила к четырем с половиной годам колонии общего режима, а его соучастника Владимира к пяти годам строгача.