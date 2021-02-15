Домой Рубрики Новости Саратова Двое легковушек сгорели на Большой Садовой в Саратове РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Двое легковушек сгорели на Большой Садовой в Саратове По Новости Саратова - 15.02.2021 129 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 15 февраля, в 00:08 две машины сгорели на Большой Садовой улице во Фрунзенском районе Саратова. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Полыхал моторный отсек в Renault Logan и багажник в Lada Granta. Возгорание ликвидировали. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Рецидивист из Ершова угнал чужой ВАЗ Пострадавшие от угарного газа саратовцы не имели договора с газовиками Отменены уроки у младшеклассников в Балаковском районе ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Рецидивист из Ершова угнал чужой ВАЗ Новости Саратова - 15.02.2021 0 Полиция поймала подозреваемого в угоне 29-летнего рецидивиста из Ершова. Об этом сообщили в областном ГУ МВД. Уехать на чужой машине у него не получилось, потому... Пострадавшие от угарного газа саратовцы не имели договора с газовиками 15.02.2021 Отменены уроки у младшеклассников в Балаковском районе 15.02.2021 Жительница Саратова ответит в суде за попытку убить своих дочерей 15.02.2021 Панков: Набережная Вольска станет визитной карточкой города 15.02.2021