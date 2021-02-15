Сегодня, 15 февраля, в 00:08 две машины сгорели на Большой Садовой улице во Фрунзенском районе Саратова. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Полыхал моторный отсек в Renault Logan и багажник в Lada Granta.

Возгорание ликвидировали.



