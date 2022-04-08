В селе Тепловка Вольского района завершено расследование уголовного дела 21-летнего и 17-летнего юношей, обвиняемых в двух кражах с проникновением в жилище. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

По версии следствия, с 9 по 10 февраля текущего года 21-летний молодой человек и его 17-летний приятель, испытывая материальные трудности, решили украсть чужое имущество из дома по улице Талалихина. Они проникли в помещение через окно, похитив бытовую технику и копилку. Общий ущерб составил пять тысяч рублей.

Кроме того, в указанный период времени, оба приятеля проникли в другой дом по той же улице. Оттуда они вынесли бытовую технику, строительные инструменты, а также предметы личного пользования. Своими действиями злоумышленники причинили ущерб на сумму 80 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили личность похитителей и задержали их. Обвиняемые признали вину и раскаялись в содеянном. Причиненный потерпевшим ущерб был полностью возмещен.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.