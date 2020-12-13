Еще пятеро жителей Саратовской области скончались от коронавируса. Об этом сообщили в минздраве региона.

Речь идет о 54-летнем мужчине с с впервые выявленным сахарным диабетом и вторичной гипертензией, 60 и 69-летних женщин с ишемической болезнью сердца и артериальной гипертензией, 83-летней с стенозирующим атеросклерозом коронарных артерий и хроническим панкреатитом.

Не стало 71-летнего гражданина, страдавшего ишемической болезнью сердца и мерцательной аритмией.

Общее число жертв коронавируса в Саратовской области достигло 311.