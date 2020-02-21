В Саратове осудили двух иногородних мужчин за подделку документов для получение кредитов.

с 20 мая по 4 июня прошлого года уроженец Воронежа купил в Интернете бланки для оформление кредитов, а также у неизвестного мужчины паспорт и страховое свидетельство на имя получателя займа.

Он заполнил документы фиктивными данными и отдал подельнику. Получив пакет документов, житель Красноярского края понес их в банк, где оформил кредит на 337, 148 тысяч рублей. Аналогичным способом злоумышленники получили еще 370 тысяч. Однако после получения денег мошенника задержали.

Суд приговорил воронежца к двум годам, а его соратника к одному году и восьми месяцам лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в колонии общего режима.