В столкновении легкового автомобиля и грузовика насмерть разбились 2 человека.

Смертельное ДТП произошло ночью 19 сентября в поселке Соколовый Саратовского района, — сообщает облспас.

Около 3-х часов ночи на улице Песчано-Уметская у строения №13Б столкнулись «Lada Granta» и грузовой автомобиль «ТАТ».

Столкновение было таким сильным, что тела двух погибших из легкового автомобиля пришлось извлекать спасателям при помощи специального оборудования. Обстоятельства произошедшего выясняются.

По данным областной ГИБДД, «Lada» выехала на встречную полосу, где допустила столкновение с грузовиком. В легковушке погибли 34-летний водитель и 32-летний пассажир.

Фото : облспас