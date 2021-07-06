Ночью полицейские предотвратили кражу металлической ограды, принадлежащей администрации Кировского района. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Саратову.

Сотрудники ППС, находившиеся на маршруте патрулирования в ночное время, обратили внимание на двух мужчин, которые несли металлическое сооружение. Как выяснилось позже, злоумышленники забрали на улице Высокая секцию забора, демонтированную для ремонта.

Ущерб оценили в 7,623 тысячи рублей. Сотрудники МВД возбудили уголовное дело на двух мужчин за кражу. 45-летний и 39-летний злоумышленники ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

Мужчины признались в содеянном, им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.