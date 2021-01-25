В пятницу, 22 января, в 19:30 на 416 километре дороги Р-208 в Федоровском районе Саратовской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД.

По предварительным данным, 50-летний водитель Lada Largus на встречной полосе влетел в Renault Megane под управлением 39-летнего мужчины.

В результате столкновения шоферы и 34-летняя пассажирка отечественного авто, а также десятилетний мальчик из салона иномарки госпитализированы.

Пассажиры “Лады” в возрасте 38 и 53 лет скончались в больнице в течение суток.

37-летней женщине из салона иномарки врачи оказали помощь на месте.