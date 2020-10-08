За минувшие сутки двое жителей Саратовской области скончались от коронавируса. Об этом сообщили в минздраве региона.

Не стало 68-летнего мужчины, который обратился в стационар спустя неделю после заболевания, его перевели в реанимацию на неинвазивную, потом инвазивную ИВЛ. Он страдал артериальной гипертензией, хроническим бронхитом. Месяц его лечили, но все оказалось безуспешно. Пациент провел 22 дня на аппарате ИВЛ.

Болезнь не смог победить и 59-летний гражданин, которого госпитализировали в “ковидный” госпиталь на вторые сутки заболевания с объемом поражения легких 92 процента. Из сопутствующих заболеваний артериальная гипертензия, флеботромбоз верхней конечности. Он провел восемь дней в стационаре, неделю был подключен к аппарату ИВЛ.

На сегодняшний день число жертв коронавируса в Саратовской области достигло 118.