Житель Балашова стал жертвой интернет-мошенников. Он решил купить автомобиль и позвонить по указанному на сайте номеру.

Продавец попросил перевести на карту залог, что и сделал пострадавший. Через некоторое время мужчине позвонил неизвестный и сообщил, что ведет машину, но ему необходима остальная сумма.

Покупатель снова перевел средства, а машину так и не получил. В итоге балашовец лишился 313 тысяч рублей.

На уловки мошенников попался и житель Балакова. Увидев на сайте объявление о продаже металлоискателя он перевел злоумышленникам 14 тысяч рублей.

Оба пострадавших признались, что знали о подобных видах мошенничества, но не думали, что станут их жертвами.