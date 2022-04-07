Два жителя Саратова предстанут перед судом за распространение наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжского ЛУ МВД России на транспорте.

По словам ведомства, 28-летнего и 35-летнего мужчин задержали около остановочной платформы «Площадь Ленина». У саратовцев изъяли два свертка с марихуаной весом более 0,7 граммов.

Кроме того, по месту жительства одного из них найдено семь саженцев конопли с наркотическими веществами весом более трех килограмм, а также 2 пластиковые банки и восемь пакетов с наркотиком весом почти один килограмм.

За это им грозит лишение свободы до 10 лет.