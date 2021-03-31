Вчера, 30 марта, в Пугачеве произошла драка из-за девушки.

По информации из соцсетей, двое парней начали избивать молодого человека из-за слов девушки по поводу изнасилования. Предположительно, нападавшими были Артем Попов и Дмитрий Соченский.

Кроме того, опубликовано видео с места событий в соцсетях. В комментариях местные жители пришли к выводу, что за такими поступками должна следовать тюрьма.

В полиции этот факт подтвердили. Выяснилось, что пострадавшему 18 лет, а нападавшим — 19 и 21.

Юноша не обращался в полицию, организована проверка.

После получения огласки этой истории участники конфликта сразу же закрыли свои страницы.