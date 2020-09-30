Прокуратура Саратовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух сбытчиков синтетических наркотиков в возрасте 22 лет. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В январе 2020 года неустановленное лицо создало ОПГ по бесконтактной продаже веществ.

Были задействованы двое иностранцев, которые прятали наркотики туда. Злоумышленники забирали оптовую партию, фасовали ее на дозы и прятали в укромных местах Саратова и Энгельса.

Сообщники общались через мессенджеры.

В марте 2020 года, несмотря на конспирацию, эту деятельность пресекли.

Из незаконного оборота изъяли свыше 150 грамм героина.

Уголовное дело направлено в Заводской районный суд Саратова для рассмотрения по существу.