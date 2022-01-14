Прокуратура Саратовской области утвердила обвинительное заключение для 63-летнего и 57-летнего жителей Саратова.

Мужчины, обманув банки, незаконно получили кредиты.

По версии следствия, с августа 2015 года по ноябрь 2018-го руководители одной из коммерческих организаций города предоставили в несколько кредитных организаций ложные сведения о финансовом состоянии своей компании получили кредиты общей суммой почти в миллион рублей. Деньги они потратили на себя.

Имущество обвиняемых арестовали. Дело передали на рассмотрение в Саратовский областной суд.