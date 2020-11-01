Два человека умерли от новой коронавиурсной инфекции за минувшие сутки в Саратовской области, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

71-летний мужчина самостоятельно лечился дома, не обращаясь к врачу и не вызывая «скорую помощь». Он скончался от коронавирусной инфекции, осложнившейся респираторным дистресс-синдромом и дыхательной недостаточностью. Мужчина страдал от ишемии, атеросклероза аорты и коронарных сосудов.

Другая умершая 81-летняя пенсионерка. Была госпитализирована на второй день заболевания. Во время компьютерной томографии у нее была выявлена двусторонняя пневмония. В госпитале женщина провела девять суток, из них сутки находилась на ИВЛ. В анамнезе у пенсионерки были сахарный диабет, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь головного мозга, ожирение.