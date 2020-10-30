Расследование уголовного дела в отношении двух подростков из Энгельсского района, обвиняемых в разбое в Нижнем Новгороде, продолжается. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По версии следствия 25 октября на проспекте Ленина они брызнули перцовым баллончиком в лицо мужчине и забрали его сумку, после чего скрылись.

Сумма ущерба превысила отметку в десять тысяч рублей.

Ребят задержали 27 октября и взяли под стражу.

Еще их подозревают в кражах, угонах, грабежах и причинении тяжкого вреда здоровью человеку. С 20 октября их искала полиция, потому что подростки убежали из дома.

В ближайшее время им предъявят обвинение, расследование продолжается.