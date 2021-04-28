Суд признал двух подростков из Саратова виновными в хранении и попытке сбыта наркотиков. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Установлено, что один из них ранее был судим за хранение запрещенных веществ.

По версии следствия, 17-летний саратовец обнаружил в сети интернет-сайт, где предлагали продавать наркотики. Он решил заработать и размещать закладки по тайникам, отчитываться куда их положил на сайт злоумышленников.

Гражданин пошел 13 ноября 2020 года за запрещенными веществами и предложил своему приятелю, которому на тот момент было 16 лет, составить ему компанию. Молодые люди решили приобрести вещество еще и для себя.

Около 17:25 на участке местности у одного из домов по 1-му Малому ракитному тупику их задержали правоохранители. Во время досмотра у них обнаружили и изъяли вещество, которое ребята приобрели для себя — 0,65 грамм синтетики, значительный размер. У них же нашли еще 18,73 грамма синтетики — уже крупный размер. Его парни собрались фасовать и продавать через интернет.

Во время следствия несовершеннолетние признали свою вину и раскаялись в содеянном. Одному из них дали три года и семь месяцев колонии общего режима, второй получил год ограничения свободы.