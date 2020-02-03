Парень и девушка госпитализированы в больницу после наезда на них легковушки на улице Тельмана в Энгельсе, сообщает пресс-служба автоинспекции ЭМР.

Сегодня, 3 февраля, около 20:00 вечера 26-летний водитель Lada Priora на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Тельмана, рядом со статуей «Быка-солевоза» не заметил двоих переходящих дорогу подростков — 17-летнего юношу и 16-летнюю девушку и сбил их. В результате ДТП молодые люди госпитализированы.

ГИБДД обращается к водителям с просьбой соблюдать правила дорожного движения, а также просит пешеходов убедиться в безопасности перехода через проезжую часть прежде, чем выходить на дорогу.