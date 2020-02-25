Два несовершеннолетних из Энгельса Саратовской области подозреваются в краже, сообщает пресс-служба регионального управления внутренних дел.

2 февраля в полицию обратился директор магазина с улицы Полиграфическая. Он рассказал, что у него в торговом зале кто-то сломал терминал «Сувенир» и украл оттуда деньги. Было возбуждено уголовное дело и 22 февраля оперативники задержали двоих подозреваемых — 15 летних подростков. Один из юношей 6 декабря прошлого года был осужден за кражу.

Сейчас молодых воришек передали под присмотр родителей.