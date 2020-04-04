Два молодых жителя Саратова подозреваются в краже из магазина автомата с жевательными резинками, сообщает пресс-служба регионального управления внутренних дел.

В конце дня 25 марта из одной из торговых точек на улице Чернышевского пропал аппарат со жвачкой. Об этом полицейским рассказал владелец магазина. Было возбуждено уголовное дело и в пятницу, 3 апреля, оперативники задержали подозреваемых — двух 17-летних ранее не судимых подростков.

Свою вину юноши признали, но вернуть похищенное не смогли. По их словам, автомат они уже успели продать. Ведется следствие.

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