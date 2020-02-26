В Саратовской области двое школьников готовили массовое убийство людей, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

По предварительным данным, в правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 14-летнего и 15-летнего юноши, которые готовили убийство группы людей. Сейчас подростки задержаны, решается вопрос об их аресте.

Как сообщают источники, юноши были задержаны в одном из заброшенных саратовских бомбоубежищ, где прятали обрез ружья и готовили «коктейли Молотова». Информация проверяется.