Вчера двое подростков пытались похитить пятиклассницу. Об этом в социальных сетях рассказала мать девочки.

По словам матери девочки Елены, вчера утром ее 11-летнюю дочь, шедшую в гимназию №8, около пекарни «Пересвет» схватили двое прилично одетых юношей и потащили во дворы, тщательно обходя уличные камеры видеонаблюдения. При этом молодые люди угрожали девочке.

Во 2-м микрорайоне Урицкого парней обрызгала из лужи проезжавшая маршрутка. Те остановились, что очистить одежду и, в это время, к девочке пришел на помощь мужчина, вышедший из автобуса маршрута №32. Похитители сбежали.

После того, как дочь вернулась домой и рассказала обо всем маме, семья сразу же обратилась в полицию, которая начала проверку по факту.

Вчера девочка вместе с мамой провели в отделении полиции полдня, опознавая доставляемых по плану «Перехват» схожих по приметам подростков. Никто из доставленных не был похож на подозреваемых.

Сейчас полиция ищет записи с камер видеорегистраторов машин, на которые могли попасть лица злоумышленников.