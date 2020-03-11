В Энгельсе двое мужчин проникли через окно дома на кухню, где украли кухонную утварь, сообщает прокуратура Саратовской области.

5 марта двое мужчин из Энгельса проникли через окно в частный дом. В нем не было хозяев и подозреваемые украли кухонную утварь, четыре крана и металлические части кухонной плиты. Сумма украденного состояла 3,8 тыс. рублей.

Мужчины скрылись сразу после преступления. Но их задержали. Похищенное изъяли.

На преступников завели уголовное дело за кражу. Расследование продолжается.