Суд признал двоих бывших полицейских из Саратова виновными в получении взятки. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Установлено, что утром 2 сентября на Аткарской улице они остановили пьяного мужчину. Правоохранители проверили его документы и увидели, что у гражданина есть банковская карта. Они потребовали деньги взамен на то, что нарушитель сможет пойти дальше без протокола.

Тот снял через терминал три тысячи рублей и передал им, но потом обратился в полицию.

Злоумышленники признали свою вину еще до начала следствия, каждого из них оштрафовали на 15 тысяч рублей.

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