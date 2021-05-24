Председатель ГД Вячеслав Володин на встрече с жителями Новобурасского района отметил необходимость составления трехлетнего плана развития района: дороги и инфраструктура, социальная сфера и благоустройство.

Обсудили строительство современного стадиона, бассейна и круглогодичной ледовой арены. Подобные проекты при поддержке федерального политика реализованы либо планируются в разных районах и поселках региона.

Двое местных предпринимателей предложили свою помощь. Их поддержку Вячеслав Володин назвал «беспрецедентной». Один из них готов вложить в строительство стадиона десять миллионов рублей и столько же в возведение бассейна. Другой — 50 миллионов рублей в строительство крытой ледовой арены.