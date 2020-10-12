Изменилось расписание двух пригородных саратовских автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

Маршрут №225 «Саратов» от Сенного рынка — «Красный Октябрь» отправляются от ВСО в 5:50, в 6:10 по субботам, 7:50, 9:10 — кроме воскресенья, 11:00, 13:20, 15:20 кроме воскресенья, 16:10, 17:40 по субботам, 18:30, 20:30 кроме воскресенья.

От поселка в 6:30, 7:30 по субботам, 9:00, 10:20 кроме воскресенья, 12:10, 14:30, 16:30 кроме воскресенья, 17:20, 19:25 по субботам, 19:40 до ВСО, 21:40 кроме воскресенья до ВСО.

Также меняется расписание автобусов №419-А «Саратов» от стадиона «Волга» — Юрловка», через Сосновку. Транспорт отправляется от стадиона в 7:10, 11:30, 16:10, от Сосновки в 9:20, 12:40, 17:10, от Юрловки в 8:40, 13:20, 18:20 по пятницам, субботам, воскресеньям.