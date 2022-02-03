Следственным отделом по Вольску завершено расследование уголовного дела по обвинению 21 и 17-летнего местных жителей в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

Со 2 по 3 декабря, 17-летний юноша пришел к своему 20-летнему знакомому, которому пожаловался на имеющийся у него денежный долг и отсутствие возможности его отдать. Злоумышленники решили ограбить случайного прохожего. Около магазина они увидели 24-летнего молодого человека. Реализуя задуманное, злоумышленники начали избивать парня, пока не получили от его знакомой деньги, с которыми и скрылись.

Оба обвиняемых были задержаны и признали вину в совершении преступления. Следствием собраны достаточные доказательства совершения обвиняемыми инкриминируемых им деяний. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.