Непогашенный ранее конфликт стал причиной смерти 29-летнего жителя Самойловского района Саратовской области, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

По версии следствия, 17 апреля в Самойловке в одном из домов выпивале трое приятелей. В процессе застолья между ними вспыхнула ссора из-за какого-то старого конфликта и двое мужчин 29 и 35 лет начали табуреткой избивать третьего собутыльника.

Жертву госпитализировали с многочисленными травмами, однако спасти его медикам не дулось. Мужчина скончался от черепно-мозговой травмы.

В отношении приятелей возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об их аресте.