Двое мужчин рабочих изнасиловали встреченную прохожую в Саратове. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета по Саратовской области.

Двоя приятелей — мужчина 46 лет и мужчина 34-х лет делали ремонт в квартире по улице Проспект 50 лет Октября. Днем один из них отправился в магазин и встретил по пути 32-х летнюю женщину. Он завел с ней беседу, в ходе которой она потеряла бдительность, в процессе которой они дошли до дома, где злоумышленники затолкали ее в подвал и изнасиловали.

Добравшись до дома, она сообщила о случившемся в полицию. Личности подозреваемых установили и взяли их под стражу. Были собраны исчерпывающие доказательства. Обвиняемые признали свою вину.