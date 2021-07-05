Возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего и 46-летнего рецидивистов из Саратова о групповом изнасиловании. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По версии следствия, 20 июня 2021 года приятели занимались ремонтом в одном из домов на проспекте 50 лет Октября. Один из них пошел в магазин, на улице ему встретилась 32-летняя женщина. Подойдя к ней, он завел дружелюбный разговор, чтобы усыпить бдительность. Они дошли до места его работы, зашли в подъезд, где гражданин избил ее и затолкнул в подвал, где набросился на нее с приятелем.

Потерпевшая добралась до дома и сообщила в полицию о случившемся.

Следователи задержали злоумышленников, они признались в содеянном. Мужчин взяли под стражу.

Доказательства закрепляются, расследование продолжается.