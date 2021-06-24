Следователи возбудили уголовное дело после того, как двое рабочих в Марксе получили травмы от падения с высоты. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, днем 19 июня на стройплощадке, расположенной на пересечении улицы Бебеля и проспекта Ленина в городе Марксе двое каменщиков, формировали кирпич для кладки. Из-за несоблюдения правил охраны труда граждане упали с высоты около шести с половиной метров на землю. Их госпитализировали с травмами.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, доказательства закрепляются. Расследование уголовного дела продолжается.