Расследование уголовного дела в отношении 44-летней и 39-летнего ранее судимого жителей села Приволжское Марксовского района, обвиняемых в убийстве, продолжается. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, 22 мая 2021 года 44-летняя женщина и 39-летний мужчина, расположившись на пляже в городе Марксе, распивали спиртное. Ближе к ночи они решили уехать в село Приволжское Марксовского района, где оба проживали. Следуя мимо участка местности, неподалеку от дома № 5 по Мельничному проезду города Маркса, они заметили 58-летнего нетрезвого мужчину, которого стали критиковать за асоциальный образ жизни.

На почве неприязненного к нему отношения злоумышленники начали бить мужчину руками, бутылкой, а также фрагментом камня по голове. Женщина ранила его шею осколком бутылки. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Согласно судебно-медицинскому исследованию, причиной его смерти явились резаные раны шеи и лица, кровопотеря.

С места происшествия злоумышленники скрылись и были впоследствии задержаны сотрудниками полиции по месту их проживания в селе Приволжское Марксовского района.

Им предъявлено обвинение, подозреваемые находятся под стражей.

Доказательства закрепляются, расследование уголовного дела продолжается.