Расследование уголовного дела в отношении 19-летнего и 21-летнего жителей Вольска, обвиняемых в грабеже, разбое и пособничестве в покушении на убийство, завершено. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По версии следствия 20 августа 2019 года около 21:45 один из злоумышленников, которому на тот момент было 18 лет с приятелем пошли в гипермаркет на Комсомольской улице. Они взяли со стеллажей пять бутылок алкоголя общей стоимостью почти три тысячи рублей и пошли к запасному входу торговой точки. Дверь была заперта, они отогнули ее пластиковый край, просунули на улицу украденное и пошли к обычной двери, чтобы потом забрать спиртное. Их заметила охранник, но друзья успели убежать.

23 декабря тот же парень с уже 20-летним другом решили отобрать деньги у таксиста за неимением своих. Около 23:00 возле одного из домов на Октябрьской улице они увидели транспорт, за рулем которого был 38-летний мужчина, сели сзади и попросили его отвезти их на Волгоградскую улицу. Когда конечная точка была достигнута, старший из парней не менее шести раз вонзил ему нож в грудь, шею и правое плечо, а младший советовал метить в сердце. Раненый гражданин добрался до ближайшего магазина, где продавец вызвала «скорую» и правоохранителей.

Благодаря своевременно оказанной помощи медиков мужчина остался жив.

Злоумышленники обнаружили на заднем сидении 600 тысяч рублей, принадлежащих матери шофера, мобильник стоимостью пять тысяч рублей и ушли. 24 декабря 2019 года около 00:30 они ехали по шоссе Академика Королева.

Сотрудники ДПС потребовали у юношей, чтобы те остановились, а ребята и не думали подчиняться. У одного из домов на Коммунистической улице задержанный 20-летний парень устроил ДТП.

Приятели попытались скрыться, но их задержали.

Они не признали вину, несмотря на то, что доказательства говорят об обратном. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело, в отношении юноши, который принимал участие в грабеже, выделено в отдельное производство, потому что он скрылся от правоохранителей. Парня обявили в розыск.