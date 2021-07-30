Возбуждены уголовные дела в отношении 33 и 38-летнего рецидивистов из Советского района о похищении жителя села Александровка. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, они совершили преступление утром 19 июля. Мужчину возили по району на легковушке, принудительно удерживая его и применяя физическую силу. Злоумышленники требовали от него признаться в краже. В тот же день около 19:00 их противоправные действия пресекли местные жители.

Подозреваемых задержали, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, доказательства закрепляются. Расследование продолжается.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here