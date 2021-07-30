Возбуждены уголовные дела в отношении 33 и 38-летнего рецидивистов из Советского района о похищении жителя села Александровка. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, они совершили преступление утром 19 июля. Мужчину возили по району на легковушке, принудительно удерживая его и применяя физическую силу. Злоумышленники требовали от него признаться в краже. В тот же день около 19:00 их противоправные действия пресекли местные жители.

Подозреваемых задержали, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, доказательства закрепляются. Расследование продолжается.