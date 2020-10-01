Расследование уголовного дела в отношении двух саратовских полицейских, обвиняемых в получении взятки, завершено. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия утром 2 сентября они остановили пьяного мужчину на Аткарской улице. После проверки документов они потребовали у него деньги за несоставление протокола. Тот так все и сделал, снял три тысячи рублей и отдал правоохранителям.

Впоследствии гражданин сообщил об этом в полицию, соответствующий материал направили следователям.

Мужчины признали вину в содеянном.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Если их вина будет доказана, мужчин уволят из органов.